Боевая авиация и огневое прикрытие: яркие моменты этапа конкурса «Авиадартс»

На полигоне Дубровичи под Рязанью проходит зрелищный этап конкурса АрМИ-2020 «Авиадартс» под динамичным названием «Авиамикс».

Это действительно наиболее масштабный и удивительный этап состязаний военных летчиков. Массированный бомбовый удар, от которого земля трясется. Крутой вираж, заход на цель и пуск ракет. Высадка десанта в поле под огневым прикрытием вертолетов. Другими словами, полный спектр действий боевой авиации.

Конкурсу среди пилотов предшествует строгий отбор и подготовка. Победители прошлых лет не принимают участия в состязаниях. Оттачивают свое мастерство молодые пилоты.

«Авиамикс» - это целая комплексная спецоперация. Десятки летчиков демонстрируют свои навыки, наработанные в том числе в Сирии.

Финал конкурса «Авиадартс» пройдёт во вторник, 1 сентября. Зрители смогут увидеть поражение наземных целей из авиационных пушек и ракетами класса «воздух-земля».