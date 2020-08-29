На «Армии-2020» прошел исторический пролет самолетов Як-152 и Як-52: кадры из кабины пилота

Сотни круглых столов, конференций и встреч, тысячи зрителей, самые передовые разработки техники и вооружения - в Подмосковье в субботу, 29 августа, завершается Международный военно-технический форум «Армия-2020».

За шесть дней его проведения заключено свыше 40 государственных контрактов на общую сумму в более чем один триллион рублей. Выставочные площадки работали по всей стране. Но центром форума стал подмосковный парк «Патриот».

В субботу там собралось особенно много людей. К счастью, 500 тысяч квадратных метров, на которых развернута выставка, вместили всех желающих. Подготовили программу для гостей и на аэродроме Кубинка - там состоялся исторический пролет самолетов Як-152 и Як-52.