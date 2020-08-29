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Конкурсы для посетителей и заключительный концерт: как прошел последний день форума «Армия-2020»

Иван Линдеманн
Константин Коковешников
19:35 29.08.2020
За шесть дней форума заключено свыше 40 государственных контрактов на общую сумму в более чем один триллион рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Парке «Патриот» - подведение итогов Международного военно-технического форума «Армия-2020». Довольны все: участники - заключенными контрактами, посетители - подготовленными для них конкурсами.

Так, гости смогли проверить свои силы в «Аварийном районе», то есть на скорость забраться почти по отвесной скале. Получилось даже у девушек.

«Я один раз пробовала несколько лет назад, но там было полегче и попроще. В общем, страшно, руки уже трясутся, но очень интересно попробовать», - поделилась эмоциями посетительница.

Следующий конкурс - «Танковый биатлон». В нем участвуют самые юные посетители форума. Вооружившись пультами дистанционного управления, они стараются поразить машины противника.

За уши от автомата Калашникова не оттащишь пятилетнего Данила. Вместе с отцом он приехал сюда впервые из Ульяновска и оказался сражен мощью российского оружия.

Тренд последнего времени - искусственный интеллект - в этом году даже бесплатно угощает мороженым, за которым выстраиваются огромные очереди.

Во время динамического показа на полигоне в Алабине разыгрывается настоящий воздушный бой. В небе - ударные вертолеты Ка-52, военно-транспортные Ми-35. Самоходная противотанковая пушка «Спрут» демонстрирует свое сокрушительное действие.

А с аэродрома Кубинка взлетает единственная в России группа на поршневых спортивных самолетах «Первый полет». Машины семейства Яков хотя и считаются учебно-тренировочными, выполняют вполне реальные фигуры высшего пилотажа.

В шестой заключительный день форума - наплыв посетителей. А участники - их число в этом году рекордное - подводят итоги. По завершении форума зрителей ждет праздничный концерт с участием Центрального военного оркестра Минобороны и звезд отечественной эстрады.

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