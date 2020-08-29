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Поиск радиоактивных веществ и обработка техники: команда из России стала лучшей на конкурсе «Безопасная среда»

Иван Линдеманн
18:46 29.08.2020
Экипажи химразведки из Китая и Белоруссии разделили второе место. На третьем - Узбекистан и Армения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Команда России стала лучшей на конкурсе АрМИ-2020 «Безопасная среда». Экипажи химразведки из Китая и Белоруссии разделили второе место. На третьем - Узбекистан и Армения.

Кубки и медали победителям вручил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков. Он отметил большое число иностранных команд. Помимо России, участвовали 8 стран. Также Панков подчеркнул, что главная цель состязаний - это не соперничество.

«Такой формат взаимодействий позволяет нам лучше понимать друг друга, дружить, развивать наше взаимодействие. Это реальная возможность укрепить узы дружбы, военно-технического сотрудничества», - сказал замминистра.

Трассы полигона «Песочное» в Ярославской области, где проходили соревнования, максимально имитируют зону техногенной аварии. Военные химики искали радиоактивные источники на местности, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.

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