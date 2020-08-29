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«Инженерная формула»: команда из Белоруссии поделила первую строчку со сборной РФ на конкурсе АрМИ

Иван Линдеманн
18:00 29.08.2020
А военные из Лаоса стали лучшими в квалификационном заезде экипажей разминирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под Волгоградом участники «АрМИ-2020» в субботу, 29 августа, выводили «Инженерную формулу» в самых экстремальных условиях. Задачи пришлось решать, одновременно преодолевая сложные препятствия: ямы и водные преграды. Борьба была крайне напряженной.

Команда Белоруссии едва не обошла россиян. Но нашим все-таки удалось победить.

Лучшие военные инженеры из России, Белоруссии и Лаоса стартовали одновременно. Впереди их ждала четырехкилометровая трасса с препятствиями, главное из которых в финальный день «Инженерной формулы» - погода.

Во время квалификационных заездов и тренировок участники работали под палящим солнцем, но в субботу в Волгоградской области с самого утра шел дождь.

На первых этапах сборная Белоруссии вырвалась вперед. Военные из братской республики еще до старта обещали дать бой сборной России - каждый год на этом полигоне они уступают нашей команде всего несколько очков.

На первом этапе сборной России пришлось поменять тяжелую МДК. Но сразу после пит-стопа наши начали отыгрывать секунду за секундой. В итоге второе место на конкурсе «Инженерная формула» взяла команда из Лаосской народной демократической республики, а штрафное время, заработанное сборной Белоруссии, позволило им поделить первую строчку с российской командой.

«Видимость была хуже, но было меньше пыли», - отметил российский участник конкурса «Инженерная формула»Иван Шушпанов.

Военные из Лаоса рассказали, что были нацелены не столько на победу, сколько на то, чтобы не повредить технику. Тем более, что аналогов большинству машин в стране древних храмов и тропических лесов попросту нет.

«Мы не привыкли использовать такие машины. Наши экипажи переживают за ее сохранность, поэтому стараются выполнять задачи, не торопясь, максимально правильно и безопасно», - сказал участник конкурса «Инженерная формула» из Лаоса Бунсот Инсина.

Команда из Белоруссии на «Инженерной формуле» без преувеличения воплотила свою многолетнюю мечту. А военные из Лаоса стали лучшими в квалификационном заезде экипажей разминирования.

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