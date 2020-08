Оснащение производственных проектов оборонной отрасли: First Logistik представила на «Армии-2020» свои разработки

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» одной из главных тем было современное оснащение складских и производственных проектов оборонной отрасли. В этой сфере сейчас два ключевых тренда – комплексное оснащение помещений и автоматизация процессов. И то, и другое позволяет быстро решать весь спектр вопросов, экономить время, максимально эффективно использовать рабочие пространства и оптимизировать бюджет.

Лидером в этих направлениях считается компания First Logistik- складской системный интегратор, который разрабатывает, производит и воплощает в жизнь комплексные решения по оснащению складов и производственных помещений. Компания обладает сертификатом CPO по проектированию и монтажу, который позволяет ей реализовывать комплексные проекты любой сложности. На своем стенде она представила различные технологии оснащения современных складов и производств.

«Огромное значение особенно для оборонного комплекса имеет репутация партнера. Оснащая объекты, мы всегда ориентируемся на долгосрочный результат. Мы создали несколько отделов, которые отвечают за развитие. Инновационный центр и конструкторское бюро, которое занимается разработками. Мы все внедрили и готовы предложить полный комплекс оснащения складов и производств», - отметил генеральный директор ООО First Logistik Максим Сергеев.

First Logistik эффективно сотрудничает с крупнейшими компаниями, выполняющими гособоронзаказ. В прошлом году First Logistik заключила контракт с Иркутским авиационным заводом, где собирают самолет МС-21. First Logistik полностью оборудовала современный склад – установила стеллаж, противопожарную сигнализацию, WMS систему и даже Wi-Fi. Стеллажное оборудование, производимое компанией, помогает максимально эффективно использовать площадь склада, а внедрение автоматизированных систем позволяет организовать складское пространство, создавая высокоплотное хранение. Только что реализованы совместные проекты с ОДК и «Ростехом».

Также компания является партнером крупнейших европейских концернов по производству современного автоматизированного оборудования для складов. Система же управления складом, производимая компанией, помогает увеличить пропускную способность склада, осуществлять максимальный контроль всех складских операций, сократить финансовые издержки.

«Это поставки стеллажей и автоматизированных систем хранения Kardex, WMS системы и также противопожарной системы. Мы будем это развивать. И нацеленность будет на то, чтобы предложить корпорации полное оснащение складов и производств», - отметил генеральный директор ООО First Logistik Максим Сергеев.

Особое внимание First Logistik уделяет разработке и производству металлической мебели для военных предприятий. Собственное производство широкого ассортимента металлической мебели и комплектующих позволяет подобрать продукцию в точном соответствии с потребностями клиента и оснастить как складские, так и производственные помещения. Специально для участия в закупках по гособоронзаказу First Logistik аккредитовалась на электронной площадке АСТ ГОЗ.

Кроме того, компания занимается промышленным освещением. Светодиодные светильники помогают значительно экономить денежные средства за счет меньшего потребления электроэнергии.

Все бизнес направления компании First Logistik работают для достижения максимальной эффективности каждого квадратного метра складского или производственного пространства партнера.

Всего за 17 лет First Logistik оснастила более 16 тысяч складов и производств партнеров.