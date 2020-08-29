Штурмовики в небе: самые яркие моменты конкурса АрМИ-2020 «Авиадартс»

В Рязанской области проходит этап конкурса АрМИ-2020 «Авиадартс». Сегодня, 29 августа, будут греметь взрывы, реветь двигатели истребителей, сыпаться бомбы и стартовать ракеты. «Авмиамикс» по праву считается самым зрелищным этапом конкурса для военных летчиков «Авиадартс».

Все очень масштабно и приближено к реальному сражению: задействовано больше тридцати боевых машин. В небо один за другим поднимаются истребители Су-35-С и Су-30-СМ, бомбардировщики Су-34, разнообразные вертолеты.

Задачи очень похожи на те, что летчики выполняют во время боя. Им нужно подавить ПВО противника, уничтожить ключевые объекты на земле, поддержать наступление войск на земле.