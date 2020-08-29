Армия МВТФ Армия-2020 «Абсолютно правильно и глубоко символично»: интервью замминистра обороны Андрея Картаполова о важности Главного Храма ВС, «Юнармии» и форуме «Армия-2020» Ирина Лосик Иван Линдеманн Генерал-полковник назвал Главный Храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» проектом века. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На Соборной площади Главного Храма Вооруженных Сил в субботу, 29 августа, состоялась торжественная церемония принятия присяги. Слова клятвы верности давали первокурсники Военного университета Министерства обороны. О значимости этого события на Международном военно-техническом форуме телеканалу «Звезда» рассказал заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов. «По моему мнению, это абсолютно правильно и глубоко символично. Они стояли лицом к храму - храму, возведенному в честь Победы в Великой Отечественной войне, построенному в год 75-й годовщины этого великого события. А вокруг храма - музейный комплекс «Дорога памяти», где собрана информация о более чем 33,5 млн участниках этой войны и творцах этой Победы. Тем самым, они давали присягу не только номинально (народу, стране), они присягали на верность перед богом, они присягали на верность перед героями, благодаря которым они живут и учатся. Полагаю, вот этот день они не забудут никогда», - отметил генерал-полковник. Также он рассказал о самом Военном университете, который является главным гуманитарным вузом Министерства обороны. «Он имеет очень много направлений своей деятельности. Он готовит политработников, психологов, военных переводчиков, военных юристов, музыкантов. Такая совокупность различных направлений придает ему уникальное свойство, синергию, которую получают все его выпускники. И дополнительные знания, дополнительные умения они тоже будут готовы на практике применять», - сказал Картаполов. Чуть более двух лет назад, 30 июня 2018 года, было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил Российской Федерации. Этот орган призван осуществлять военно-патриотическую работу в рядах ВС. «Сделано много, но предстоит сделать гораздо больше. Я бы не хотел сейчас хвастаться какими-то успехами, при том, что эти успехи есть. Самое главное, на мой взгляд, - это то, что наши военнослужащие (солдаты, матросы, офицеры, прапорщики) поверили и поняли, что это было нужно, что нужны политработники - люди, которые всегда и во всем готовы прийти на помощь, люди, которые ведут за собой туда, куда скажет командир, люди, которые уходят последними с позиций, если это потребуется», - отметил начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов. Также Картаполов в подробностях рассказал о том, как качественно и количественно меняется состав призывного контингента и состав абитуриентов. «С каждым годом качество призывного контингента неуклонно растет, с каждым годом меняется состав наших абитуриентов, которые поступают в высшие военные учебные заведения - и здесь качество растет. Мы отмечаем серьезные подвижки в психологическом состоянии», - подчеркнул генерал-полковник. Он отметил, что сейчас гораздо проще проводить психологический отбор, потому что идут люди, которые стремятся попасть в военные вузы, хотят этого. «Среди них основу составляют выпускники наших довузовских учебных заведений. У нас в составе абитуриентов стало очень много юнармейцев, которые осознанно выбрали этот путь. Это не значит, что «Юнармия» создана для подготовки к службе в армии, это совсем не главная задача. «Юнармия» предназначена для того, чтобы молодые люди - юноши, девушки - любили свою Родину, любили свою страну, гордились тем, что они являются гражданами нашей Родины и всегда были готовы ей и служить ее защищать независимо от того, служили они в армии или нет», - добавил Картаполов. Генерал-полковник отметил, что в настоящее время в России более 700 тысяч юнармейцев. Это не только самое массовое движение в стране, но и самое осмысленное и осознанное. «Дети здесь не просто ходят в красивой форме, не просто стоят рядом в строю на каких-то мероприятиях официальных. Это самое последнее, что от них требуется. Они занимаются поисковой работой, они занимаются шефской работой, они занимаются ветеранами, они занимаются экологией, они занимаются экспедициями - чем только они не занимаются. И это тоже абсолютно правильно, абсолютно необходимо, потому что у них формируется активная жизненная позиция - в «Юнармия» нет равнодушных. И это, я считаю, самое большое достижение. Я убежден, что численность ее будет расти и популярность шириться», - заявил замминистра обороны. Кроме того, Андрей Картаполов ответил на вопрос, какой проект он считает проектом года. «Проект года - это Главный Храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти». Я бы не постеснялся, если бы я сказал, что это проекты века, потому что 75 лет хотели, думали, что-то пытались сделать, ничего ни у кого не получилось. И только министерство обороны воплотило в жизнь вот эту наша идею нашего министра Сергея Шойгу. Вы посмотрите, насколько это идея услышана и воспринята обществом», - сказал генерал-полковник. В настоящее время музейно- храмовый комплекс является самым посещаемым объектом стране. Он обогнал и Эрмитаж, и Исаакиевский собор, и Третьяковскую галерею. «Мы все знаем эти строки, что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Это действительно так - у нас в стране нет семьи, которая бы каким-то образом не была затронута войной. И когда каждый человек, каждый гражданин нашей страны может приехать сюда, подойти к пульту, набрать фамилию своего прадеда и увидеть его глаза, прочитать о нем. А перед этим или после этого пройти вот эти все 1418 шагов, «пережив» всю войну и для себя поняв, какой же все-таки подвиг они совершили, что же они сделали. Конечно, это проект года. Что же касается храма - кто бы туда не приходил, абсолютно все сходятся в том, что величайшее сооружение. Он не случайно посвящен Воскресению Христову, потому что вот как Спаситель воскрес, так Родина наша воскресла после этой тяжелейшей войны и до сих пор остается самой могучей и самый любимый», - добавил замминистра. Что же касается отрицательных откликов о Храме, то они, по словам Картаполова, делаются по заказу. «Мы четко знаем, с каких адресов, где эти адреса расположены и кто в этом заинтересован», - отметил он. В субботу, 29 августа, из Крыма в Главный Храм Вооруженных сил РФ привезут мощи Святого Луки. Картаполов отметил, что традиции привнесения туда мощей особо почитаемых в нашей стране святых будут продолжаться. «Я хотел бы пригласить всех зрителей телеканала «Звезда» приехать и приложиться к этим мощам. Они будут находиться там до 3 сентября включительно», - сказал замминистра. Кроме того, он оценил Международный военно-технический форум «Армия-2020», заявив, что за шесть лет его создатели прошли огромный по содержанию и по смыслу путь. «Теперь это абсолютное место притяжения для всех. А в этом году это единственная площадка, где собрались оружейники со всего мира. Мало того, в этом году мы еще и совместили с Армейскими международными играми. На мой взгляд, получилось очень и очень неплохо. Во всем мире все свертывают, все прячут, а мы здесь всем показали, что Россия живет, ее Вооруженные силы крепнут, мы никого не боимся, но и хотим, чтобы нас уважали», - заключил Картаполов. Суббота, 29 августа, - это последний день работы форума «Армия-2020». Посетить его может любой желающий. Полную версию эксклюзивного интервью с заместителем Министра обороны РФ, начальником Главного военно-политического управления ВС РФ Андреем Картаполовым вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует