Морская авиация четырех флотов ВМФ совершила одновременный вылет в рамках учений «Океанский щит - 2020»

Главный командующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов заявил, что морская авиация четырех флотов ВМФ выполнила одновременные вылеты в рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020».

По его словам, в рамках военно-морского учения и мероприятий боевой подготовки выполнили вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-Морского Флота.

Из них, как уточнил Евменов, восемь самолетов и три вертолета на Черноморском флоте, шесть самолетов и 11 вертолетов на Балтийском флоте, девять самолетов и один вертолет на Тихоокеанском флоте.

Николай Евменов также заявил, что 10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

«В ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки», - подчеркнул главный командующий ВМФ.

Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО. Нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено, уточнил Евменов.