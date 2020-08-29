Тысячи посетителей и мобильные комплексы: как работает площадка «Киберпатриот» на АрМИ-2020

В фанзоне АрМИ-2020 работает высокотехнологичная площадка киберспорта, которая ежедневно привлекает огромное количество посетителей. За все время работы ее посетили более девяти тысяч человек.

Площадка включает три локации: мобильные штабные машины, переоборудованные для проведения киберспортивных состязаний, а также зоны для свободной игры и просмотра трансляций.

Удобство мобильных комплексов заключается в том, что они позволяют развернуть в любой точке мира полноценную игровую платформу на десять соревновательных мест.

Каждый день на площадке «Киберпатриот» проводятся соревнования между военнослужащими, юнармейцами и посетителями фанзоны Армейских международных игр.

Отмечается, что любой желающий может попробовать себя в роли киберспортсмена, сыграть против таких же случайных прохожих, либо просто отдохнуть и поболеть за любимую команду в зоне трансляций.

Площадка «Киберпатриот» будет доступна до завершения Армейских международных игр-2020.