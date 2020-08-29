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Тысячи участников и десятки госконтрактов: как прошел международный военно-технический форум «Армия-2020»

Константин Коковешников
14:40 29.08.2020
В рамках форума было заключено свыше 40 контрактов на общую сумму более 1 триллиона 100 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня завершающей день международного военно-технического форума «Армия-2020», выставочные площадки которого развернуты в десятках городов - от Калининграда до Владивостока. Но, конечно, главная экспозиция в подмосковном парке «Патриот», где можно увидеть, потрогать и даже виртуально использовать самые передовые разработки ОПК.

Так совпало, что в этом году форум проходил параллельно с Армейскими международными играми, поэтому в главном военном парке страны организовали фанзону, где можно не только поболеть за участников соревнований, но и попробовать себя в их роли. Метание ножей, сборка и разборка автомата и даже «Танковый биатлон», правда, игрушечный - это и много другое доступно гостям форума, которые, судя по их отзывам, остаются очень довольными.

Форум «Армия-2020» оказался рекордным как по числу участников, которых было полторы тысячи, так и по количеству представленных Россией новейших образцов вооружения и техники - 28 тысяч.

Мероприятие посетило более 90 иностранных делегаций, 18 из которых были представлены на высоком уровне. В рамках форума было заключено свыше 40 контрактов на общую сумму более 1 триллиона 100 миллиардов рублей.

Примечательно, что увидеть технику можно было не только на стендах, но и во время динамических показов, которые проходили одновременно с круглыми столами на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Напомним, накануне наиболее любопытные образцы российского вооружения и техники лично осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу.                             

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