Найти танк в темноте: участники конкурса «Соколиная охота» выполнили ночную разведку
Аппараты воздушной разведки - инфракрасные датчики и другие приборы для наблюдения ночью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Участники конкурса «Соколиная охота» на полигоне под Воронежем вышли на ночную разведку. С помощью дронов они должны были найти замаскированную военную технику - танк, БМП, грузовик и установку залпового огня.
В темноте даже с помощью телевизионной техники разглядеть что-либо было сложно. Но военные с заданием справились: на аппаратах воздушной разведки - инфракрасные датчики и другие приборы для наблюдения ночью.
Судьи подводят окончательные итоги. А расчеты беспилотников тем временем готовятся к новому испытанию - корректировке артогня с воздуха.