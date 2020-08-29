Военные автоинспекторы вышли на старт конкурса «Дорожный Патруль»

В Узбекистане стартовал «Дорожный Патруль». Так называется один из конкурсов Международных армейских игр. Военные автоинспекторы состязаются в умении не только разгоняться, но и экстренно тормозить.

Это только на первый взгляд не сложно, но когда тебе нужно развить скорость более 70 километров в час и тут же остановиться, а самое главное все это нужно сделать на отрезке всего 120 метров, да еще и не сбить ни одного конуса, то тут уже не каждый может вписаться.