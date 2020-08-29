«Воспитание защитников, патриотов, достойных граждан»: замглавы ДОСААФ рассказал об основных задачах, стоящих перед Обществом

Основные задачи, стоящие перед ДОСААФ, заключаются в воспитании патриотов и достойных граждан России. Об этом «Звезде» рассказал заместитель председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Виталий Кормильцев.

«Задача по, большому счету, подготовить молодого человека для службы в армии - это раз. А второе - это дать ему перспективу, чтобы у него была профессия. Ну и самое главное - чтобы мы воспитали защитника Родины, патриота и достойного гражданина этой страны», - объяснил военачальник.

Кормильцев посетил студию «Звезды» в парке «Патриот» в рамках VI Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Напомним, все дни форума в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.