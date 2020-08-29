Курсанты Военного университета Минобороны приняли присягу у Главного храма ВС РФ

Около 450 курсантов первого курса Военного университета Минобороны России приняли военную присягу на соборной площади главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

Церемония приведения к военной присяге у главного храма ВС РФ прошла впервые. Клятву на верность Родине произнесли 444 курсанта, из которых 30 - девушки.

«Сегодня в жизни курсантов первого курса важное и знаменательное событие - принятие присяги на верность своей Родине - Российской Федерации. Приведение к военной присяге - священный ритуал и славная традиция российской армии. Быть верным своей Родине, достойно исполнять воинский долг, защищать ее свободу и независимость - конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации» - заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что курсанты станут продолжателями ратных традиций старших поколений защитников Отечества, в том числе и воинов-победителей.

«Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе» - подчеркнул замминистра.

Военный университет является многопрофильным учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Также в нем готовят специалистов для Вооруженных сил 23 государств мира.