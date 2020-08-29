Самолеты Ил-76 сбросили 80 тонн воды для предотвращения возгорания сухой травы под Оренбургом: видео
ВТА была привлечена для оказания помощи в тушении пожара в Оренбургской области по решению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В субботу, 29 августа, два самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВТА) осуществили проливку территории Илекского района Оренбургской области с целью предотвращения возможной угрозы повторного возгорания сухой травы. Воздушные суда сбросили на указанную местность свыше 80 тонн воды.
ВТА была привлечена для оказания помощи в тушении пожара в Оренбургской области по решению начальника Генштаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова.
Самолеты Ил-76 Оренбургского соединения ВТА оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.