Новые рекорды: в Минобороны подвели итоги деловой части форума «Армия»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» подвели итоги минувшей пятницы. Как отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны Российской Федерации генерал-майора Андрей Гончаров, шестой день работы оказался богатым на события. В работе «Армии» приняли участие представители делегаций оборонных ведомств четырех иностранных государств.

Особый интерес специалисты проявили к выставочным экспозициям Концерна ВКО «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Концерна «Высокоточные комплексы», АО «Рособоронэкспорт».

«В общей сложности, в работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек», - заявил Гончаров.

Национальные выставочные экспозиции представили шесть иностранных государств, среди которых Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия. Двадцать восьмого августа были завершены мероприятия научно-деловой программы и подведены краткие ее итоги.

«Более 11 тысяч представителей профессионального сообщества приняли участие в 186 мероприятиях. Военнослужащими 17 научных рот Вооруженных Сил РФ на форуме представлено более 60 экспонатов. Заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1 триллиона 160 миллиардов рублей», - добавил Горчаров.

Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов, добавил он.

Специалисты продолжат свою работу по изучению представленных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигонах. Показ вооружения и техники в динамике традиционно будет отличаться межвидовой направленностью, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности вооружения и военной техники Вооруженных Сил РФ.

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны отметил, что шестой год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям.

«Как результат - тесное взаимодействие научного сообщества, предприятий ОПК и Минобороны России в интересах создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Статус иностранных участников и гостей форума, результаты проведенных с ними встреч, говорят об укреплении военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами», - подвел итог представитель Минобороны.

Во время проведения массовых мероприятий форума удалось не допустить распространения коронавирусной инфекции, благодаря грамотно организованным профилактическим и специальным мерам на объектах форума.