Задержание нарушителя и лобовая атака: как проходит конкурс АрМИ «Верный друг»

В подмосковном Дмитрове в рамках конкурса АрМИ «Верный друг» соревнуются военные кинологи из пяти стран. Военнослужащие демонстрируют самые эффективные приемы дрессировки четвероногих помощников.

Собаки выполняют свои задания, в числе которых: поиск и удержание нарушителя, отражение нападения, лобовая атака.

Перед этим все четвероногие бойцы прошли строжайший отбор в конкурсе дог-биатлон. Вместе с хозяевами им нужно было преодолеть сложнейшую трассу с двумя огневыми рубежами.

Соревнование специалистов служебного собаководства «Верный друг» - кинологическое состязание, включающее в себя прохождение индивидуальной гонки Дог биатлон, преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками, защитную службу, эстафету дог биатлон, и этап меткий стрелок.

Команду из 10 человек составляют: представитель команды, тренер, пять участников со служебными собаками, три человека группы обеспечения.

Дог биатлон — индивидуальная гонка:

Каждый участник проходит 3200 м с двумя огневыми рубежами. Первый огневой рубеж — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении лежа через 800 м после старта. Второй огневой рубеж — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя через 2 км 400 м после старта.

Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками:

Участник со служебной собакой движется по 300-метровой полосе препятствий, последовательно преодолевая препятствия.

Защитная служба:

Каждый участник со служебной собакой последовательно выполняет: поиск нарушителя, удержание и облаивание нарушителя, предотвращение попытки бегства нарушителя, отражение нападения нарушителя из фазы охраны, задний конвой, отражение нападения из заднего конвоя, защита от нападения из движения «лобовая атака».

Дог биатлон — эстафета:

Каждый участник проходит 1600 метров с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положения стоя. Количество боеприпасов — 5 патронов калибра 5,6-мм.

Меткий стрелок:

Стрельба с места по появляющейся цели из различных положений днем.