В ОКБ Сухого рассказали о преимуществах цифровых двойников современных самолетов
Использование цифровых двойников позволит в разы сократить сроки конструирования самолетов и их отдельных узлов и агрегатов.
Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» рассказала инженер научно-исследовательского центра суперкомпьютерных технологий ОКБ имени Сухого Татьяна Маковская, которая стала гостьей выездной студии телеканала «Звезда».
«Цифровые двойники - основное направление нашего подразделения. Их применение позволяет в разы сократить сроки, затраченные на проектирование. Испытания на виртуальных стендах позволяют многократно проводить проверки и заранее просчитывать все возможные отказы и поведение машины», - рассказала Маковская.
В настоящий момент, инженеры решают вопросы теплового контура, работы систем пожаротушения и отделения подвесных топливных баков. Все это рассчитывается в «цифре», перед проведением натурных испытаний.
«За цифровыми двойниками большое будущее. В перспективе, испытание на цифровых двойниках станут обыденностью, а процесс разработки будет идти параллельно с испытаниями», - добавила инженер.
Помимо новейших цифровых стендов и разработок, ОКБ имени Сухого представило на форуме целую линейку боевых самолетов, включая истребитель пятого поколения Су-57.