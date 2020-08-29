В ОКБ Сухого рассказали о преимуществах цифровых двойников современных самолетов

Использование цифровых двойников позволит в разы сократить сроки конструирования самолетов и их отдельных узлов и агрегатов.

Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» рассказала инженер научно-исследовательского центра суперкомпьютерных технологий ОКБ имени Сухого Татьяна Маковская, которая стала гостьей выездной студии телеканала «Звезда».

«Цифровые двойники - основное направление нашего подразделения. Их применение позволяет в разы сократить сроки, затраченные на проектирование. Испытания на виртуальных стендах позволяют многократно проводить проверки и заранее просчитывать все возможные отказы и поведение машины», - рассказала Маковская.

В настоящий момент, инженеры решают вопросы теплового контура, работы систем пожаротушения и отделения подвесных топливных баков. Все это рассчитывается в «цифре», перед проведением натурных испытаний.

«За цифровыми двойниками большое будущее. В перспективе, испытание на цифровых двойниках станут обыденностью, а процесс разработки будет идти параллельно с испытаниями», - добавила инженер.

Помимо новейших цифровых стендов и разработок, ОКБ имени Сухого представило на форуме целую линейку боевых самолетов, включая истребитель пятого поколения Су-57.