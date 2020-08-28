Российская сборная стала лучшей на этапе конкурса АрМИ «Воин Мира»

Покорить горы и леса Армении с помощью только компаса и карты смогли участники конкурса АрМИ «Воин Мира». Военнослужащим из четырех стран предстояло на скорость пройти все участки на маршруте около пяти километров в совершенно незнакомой местности.

На всем участке нет ни ориентиров ни отметок, зато у каждого участника есть специальный маячок и срезать путь никак не получится. Судьи внимательно отслеживают маршрут.

Лучшими на этом этапе стала российская сборная, что помогло ей по итогам трех соревнований обойти организаторов - команду Армении. На третьем месте закрепилась Белоруссия. Греция пока в аутсайдерах, но впереди еще три этапа и хорошая возможность выйти в лидеры.