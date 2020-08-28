Крутые подъемы, тушение машины и спасение пострадавшего: как прошел этап конкурса АрМИ «Дорожный патруль»

Российские военные водители в Узбекистане показали высший пилотаж на сложнейшей трассе в рамках конкурса АрМИ «Дорожный патруль». Участникам было необходимо выполнить элементы контраварийного вождения, преодолеть крутые подъемы и сделать полицейский разворот.

Но одним вождением не обошлось. Согласно условиям конкурса, по пути военные должны были также спасти пострадавшего в аварии, потушить горящую машину и выйти на огневой рубеж.

Лучше всех, без единой ошибки, трассу прошел участник российской сборной Казбек Авсанов, он же и открывал конкурс.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа:

- Соревнования специалистов. Участникам предстоит совершить экстремальное вождение с выполнением приемов контраварийной подготовки на автомобиле, пройти индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провести регулирование дорожного движения, разгон, экстренное торможение, замену колеса и выполнить экстремальную параллельную парковку автомобиля;

- Военно-техническая эстафета (командная гонка). Командная гонка проводится по установленному маршруту (2 круга) по асфальтированной дороге и с преодолением препятствий и прохождением испытаний в экипировке (бронежилет, стальной шлем, ремень с кобурой) и с вооружением (пистолет, автомат).

Награждение победителей и призеров конкурса кубками и медалями, награждение ценными подарками победителей в отдельных номинациях осуществляется в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса. Победители между командами награждаются: за первое место – переходящим кубком, призовыми медалями и сувенирной продукцией; за второе и третье место – кубками, призовыми медалями и сувенирной продукцией. Победители в отдельных номинациях награждаются дипломами.