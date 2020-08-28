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Будущее наступило: в чем уникальность российских БПЛА и боевых роботов

Рустем Клупов
07:18 28.08.2020
Мы создаем сегодня беспилотники, потому что человечество подошло к технологическим возможностям их создания
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Международный военно-технический форум «Армия-2020» стал настоящей ареной для представления самых современных образцов российского вооружения и перспективных систем.

Особое внимание в этом году уделено робототехнике и беспилотным комплексам. Сегодня они охватывают все среды, начиная от глубоководных аппаратов и заканчивая космическими системами. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил референт Главного военно-политического управления ВС РФ Рустем Клупов.

«Есть наземные беспилотники, воздушные и космические, подводные и надводные. И эта линейка делится уже на отдельные экземпляры. Ну и с другой стороны, конечно, это будущее не только нашей страны, а всего человечества. Мы создаем сегодня беспилотники потому, что человечество подошло к технологическим возможностям их создания. Если заглядывать в будущее, то конечно, создавая искусственный интеллект, мы скоро совместим беспилотник с ним», - уверен Клупов.

Именно такие системы, считает он, в ближайшем будущем будут играть ведущую роль на театре военных действий.  

«Будучи начальником разведки Сухопутных войск, я стоял у истоков создания военного беспилотника. Я был руководителем группы, которая готовила концепцию применения беспилотных летательных аппаратов в интересах ведения разведки. И первый мой опыт применения беспилотников был очень положительный, он привел к ожидаемым успехам и совершенно себя оправдал», - вспомнил референт Главное военно-политического управления.

По его словам, все идет к тому, что БПЛА становятся все более многофункциональными. Уже сейчас они во многом поражают воображение. Тем не менее, прогресс не стоит на месте, считает Клупов.

«Скорее всего мы доживем до того, или наши потомки уже увидят те беспилотники, которые сегодня принято называть НЛО. Они вылетают из под воды и уходят в космос, а потом возвращаются обратно. Они работают во всех сферах, а подтверждением тому являются те беспилотники и роботы, которые работают на Марсе», - заключил Рустем Клупов.

Безусловно, развивается направление по борьбе с БПЛА и боевыми роботами. Настоящей сенсацией на форуме «Армия-2020» стал открытый показ мобильного лазерного комплекса по борьбе с беспилотниками. Он может не только «ослеплять» дроны, но и физически их уничтожать.

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