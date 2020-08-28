Россия первая: под Пензой завершился третий день состязаний конкурса «Мастер-оружейник»

Под Пензой прошел третий день состязаний конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020. Сегодня ремонтные взводы чинили условно неисправную и обездвиженную систему залпового огня «Град». Меняли колеса и направляющие для реактивных снарядов.

На третьем этапе в борьбу включились команды-дебютанты из Конго, Камбоджи и Лаоса. Эти сборные приехали без механиков-водителей, из-за чего не смогли участвовать в двух предыдущих дисциплинах.

Участники состязаний заменили все 10 направляющих, и теперь им осталось понять только колесо, весом 130 килограммов. Наши оружейники справляются с задачей быстрее всех, без единого штрафа. Осталось лишь зарядить установку.

Контрольные стрельбы – это своего рода контроль качества проделанной работы, демонстрирующий насколько техника исправна и готова к использованию.

Российской команде выпало выступать в одной паре с ближайшими преследователями - командой Узбекистана. С психологическим давлением наши ребята справились.

«Получилось сейчас все хорошо. Все слаженно работало», - рассказал участник конкурса из РФ Артур Салимов.

Трибуны подгоняют команды вперед. Болельщики из Конго по темпераменту не уступают футбольным фанатам. На площадке царит необыкновенная атмосфера. Звучат песни военных лет, современные композиции и военные марши. Обеспечивает праздничное настроение медиа-центр, в котором работает целая команда специалистов.

«У нас 20 камер для удобства зрителей, также мы обеспечиваем музыкальное сопровождение, которое команды выбирают сами», - рассказал руководитель медиа-центра Олег Дугин.

Участники из Камбоджи проходят обучение в Пензе, поэтому не удивительно, что они успели овладеть языком и техникой, и показали отличный результат для дебютантов.

По итогам дня и трех этапов конкурса, наша команда уверенно лидирует, второе место у команды Узбекистана, на третьем - оружейники из Армении.