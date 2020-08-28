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Ямы с щебнем, металлические трубы и брод: какие препятствия преодолевали участники конкурса «Мастера бронетанковой техники»

Иван Линдеманн
Даниил Левин
22:51 28.08.2020
В индивидуальной гонке первое место занимает российский прапорщик. Сборная - победительница соревнований - будет определена совсем скоро в эстафете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полоса препятствий уходит вдаль на несколько сотен метров, и далеко не каждый внедорожник сможет ее преодолеть: яма с щебнем, металлические трубы, резиновые покрышки, грязевой участок и, наконец, брод.

Так проходит индивидуальная гонка на внедорожниках в Воронежской области. Водитель - один за всех. В какой-то момент у представителя Китая пробивает колесо. На замену уходит драгоценное время. После финиша сослуживцам приходится утешать товарища.

«Плачет, приехал! Видно, заряжен на победу! Где-то надо скорость сбавлять - на поворотах ее надо сбавлять, чтобы не перевернуться», - говорят участники.

Зато это отлично знает главный фаворит заезда - наш прапорщик. Отечественный внедорожник преодолевает все препятствия. Лишь при пересечении брода машина внезапно глохнет. К счастью, всего на несколько секунд.

Капитан российской команды Александр Клименков, который до соревнований тренирует подопечных, а во время - поддерживает их морально, сам шофер уникальный. Он с легкостью управляет и грузовиком, и внедорожником, и даже кабриолетом Aurus - тем самым, который в День Победы проезжает по Красной площади. Александр - один из водителей парадного автомобиля.

«Каждый момент сложен по-своему, волнителен по-своему. Поэтому эмоции что от Aurus, что от соревнований совершенно разные. Но опять же что там, что здесь - если так можно провести сравнение - на тебя смотрит вся страна. А если это касается международных Армейских игр - на тебя смотрит весь мир, и ты представляешь все Вооруженные силы», - отмечает участник конкурса «Мастера бронетанковой техники» Александр Клименков.

Очень достойно выступают наши военнослужащие под руководством капитана Клименкова на трассе в Острогожске. В индивидуальной гонке первое место занимает российский прапорщик. Сборная - победительница соревнований - будет определена совсем скоро в эстафете.

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