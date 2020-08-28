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Испытания на горных вершинах: как прошел этап конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо»

Виктория Ивашечкина
Виталий Никулин
22:42 28.08.2020
Команда из Узбекистана поставила новый рекорд прохождения полосы препятствий, улучшив его почти на 1,5 минуты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Стрельба в составе группы - это один из самых скоротечных и зрелищных этапов конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо».

Стрельба в составе группы пролетает как пуля. Десять стрелков, пулеметчик и снайпер ведут огонь из положения стоя в окопах. Четыре рубежа мишеней спрятаны высоко в горах. На каждом из них фигуры буквально выпрыгивают из-за камней и горной растительности буквально на несколько секунд. За это короткое время их необходимо поразить. И уже через 10 секунд появляются новые цели на новой высоте.

Первой успешно выступила российская команда. За ней военные альпинисты Узбекистана заняли огневой рубеж.

Пока одни команды работали по высотным мишеням, другие уже рвались вверх по склонам крутизной под 30 градусов, переправлялись по навесным переправам над обрывами, поднимали ящики с боеприпасами весом в четверть центнера и спускались с высоты 400 метров.

Движение вверх по горной полосе препятствий бойцы осуществляют с помощью специального устройства «жумар». У участников испытаний эта задача занимает около минуты.

На финишной прямой бойцы двигаются по так называемому «Разрушенному» мосту.

Десять препятствий на сильно пересеченной горной местности успешно пройдены бойцами. Последний этап - «ограниченный проход».

В итоге, узбекская команда поставила новый рекорд прохождения полосы препятствий, улучшив его почти на 1,5 минуты.

На первом месте на данном этапе конкурса идет команда России. Но конкуренция сохраняется.

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