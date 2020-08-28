Спецоперация под проливным дождем: как прошел этап конкурса АрМИ-2020 «Полярная звезда»

На полигоне «Брестский» в Белоруссии прошел новый этап захватывающего конкурса АрМИ-2020 «Полярная звезда». Перед бойцами стояла нелегкая задача: обезвредить условных террористов и спасти заложников.

В кадр попал момент высадки российской сборной из вертолета, это специальный непосадочный способ десантирования. У них стояла очень сложная спецоперация по освобождению захваченного дома террористами и боевиками.

Группа разведчиков спецназа российской команды использовала настоящее оружие с боевыми патронами. Первое препятствие в виде дома, который надо освободить от боевиков.

Штурмовая группа зашла в дом, где сразу зазвучали первые выстрелы. Бойцы освобождают комнату за комнатой, проверяют каждый угол, где могут быть настоящие растяжки.

Далее один из бойцов бьет ручной гранатомет. А значит, уже освобождено здание от боевиков. Дальше работают стрелки группы, которые бьют из автоматов и пулеметов.

В день состязаний шел проливной дождь, но это не помешало уникальной специальной операции, которую проводят российские и белорусские разведчики.