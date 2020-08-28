«Военные перевозки» отметили достижение положительных результатов участия в форуме «Армия-2020»

Гендиректор группы компаний «Военные перевозки» и президент Ассоциации содействия выполнению Гособоронзаказа Александр Комиссаров рассказал об итогах участия в Форуме «Армия-2020».

По его словам, были проведены продуктивные переговоры с партнерами.

«Нам удалось обменяться опытом, обсудили задачи, связанные с исполнением ГОЗ, а также заключены новые контракты по перевозке грузов специального назначения в рамках выполнения Гособоронзаказа», - отметил Комиссаров.

По его словам, в ходе обсуждений были выявлены потребности в более качественном оказании услуг по перевозке военной продукции.

Сообщается, что на форуме был подписан протокол о намерениях вступления в Ассоциацию по содействию выполнения Гособоронзаказа, созданную для обсуждения и решения глобальных стратегических проблем, возникающих при выполнении Гособоронзаказа.

Александр Комиссаров выступил с докладом в рамках круглого стола под эгидой ТПП РФ по теме «Диверсификация ОПК в интересах национального проекта МСП».

Во время выступления он уточнил, что по результатам многочисленных переговоров была разработана дорожную карту для решения задач, касающихся информационной безопасности, охраны грузов, страхования.

Комиссаров подчеркнул, что компания «Военные перевозки» ожидает возникновение отложенного спроса по перевозке продукции военного назначения, а также планирует принять участие в следующем году в Форуме «Армия-2021» с новыми идеями и решениями.