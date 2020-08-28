На «Армии-2020» представили первый в РФ прибор, способный обнаружить COVID-19 в воздухе

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представили первый в России прибор, способный находить в воздухе вирусы. Аппарат получил название «Детектор-БИО». Подробнее о нем телеканалу «Звезда» рассказал заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИЦ им. Гамалеи Артем Ткачук.

«Этот прибор - это целая серия опытно-конструкторских работ, которая была начата в 2015 году в рамках большой целевой программы по обеспечению химической и биологической безопасности», - поделился Ткачук.

Он отметил, что венцом этой работы является «Детектор-БИО».

«Детектор-БИО» - это фактически компактная лаборатория в корпусе, размер которого можно сопоставить с бытовым холодильником, но его функционал позволяет ему в автоматическом режиме, без участия человека, собрать пробы воздуха, подготовить их нужным образом и провести анализы, которые по чувствительности и другим техническим характеристикам сопоставимы с анализами, проведенным в классической большой лаборатории», - сказал специалист.

Ткачук отметил, что прибор может в течение 10-15 секунд «почувствовать» превышение концентрации патогенных биологических агентов в воздухе.

«Он не может сказать, какой это патоген, может только определить, это вирус, бактерия или токсин», - добавил ученый.

После этого комплекс включается и проводит специфический анализ. На это уходит от 60 до 120 минут. Ткачук добавил, что в том числе «Детектор-БИО» может определить, есть ли в воздухе вирус COVID-19.