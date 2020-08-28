Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 ТЕГИ

На «Армии-2020» представили первый в РФ прибор, способный обнаружить COVID-19 в воздухе

Иван Линдеманн
17:47 28.08.2020
«Детектор-БИО» может в течение 10-15 секунд «почувствовать» превышение концентрации патогенных биологических агентов в воздухе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представили первый в России прибор, способный находить в воздухе вирусы. Аппарат получил название «Детектор-БИО». Подробнее о нем телеканалу «Звезда» рассказал заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИЦ им. Гамалеи Артем Ткачук.

«Этот прибор - это целая серия опытно-конструкторских работ, которая была начата в 2015 году в рамках большой целевой программы по обеспечению химической и биологической безопасности», - поделился Ткачук.

Он отметил, что венцом этой работы является «Детектор-БИО».

«Детектор-БИО» - это фактически компактная лаборатория в корпусе, размер которого можно сопоставить с бытовым холодильником, но его функционал позволяет ему в автоматическом режиме, без участия человека, собрать пробы воздуха, подготовить их нужным образом и провести анализы, которые по чувствительности и другим техническим характеристикам сопоставимы с анализами, проведенным в классической большой лаборатории», - сказал специалист.

Ткачук отметил, что прибор может в течение 10-15 секунд «почувствовать» превышение концентрации патогенных биологических агентов в воздухе.

«Он не может сказать, какой это патоген, может только определить, это вирус, бактерия или токсин», - добавил ученый.

После этого комплекс включается и проводит специфический анализ. На это уходит от 60 до 120 минут. Ткачук добавил, что в том числе «Детектор-БИО» может определить, есть ли в воздухе вирус COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
17:47 В стране и мире
Видео
Генпрокуратура сообщила о нарушениях в сделке с отчуждением госакций БСК
17:47 Армия
Видео
На «Армии-2020» представили первый в РФ прибор, способный обнаружить COVID-19 в воздухе
15:31 В стране и мире
Видео
Путин предложил СБ выработать подходы к развитию отношений с партнерами РФ
15:23 В стране и мире
СМИ: дело о мошенничестве с участием Пашаева прекращено
14:54 В стране и мире
Видео
Юрий Ганус лишился поста главы РУСАДА
Популярное
Популярное
Видео
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Летчик-испытатель рассказал об особенностях пилотирования самолета Як-130
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.