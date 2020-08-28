Достойно представляют продукцию: Шойгу оценил разработки инженеров на форуме «Армия-2020»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил экспозицию военно-технического форума «Армия-2020».

По словам главы военного ведомства, ведущие компании оборонно-промышленного комплекса России достойно представляют свою продукцию не только внутри страны, но и на экспортных рынках.

Инженеры продемонстрировали Шойгу как элементы боевого снаряжения, так и крупные транспорты-амфибии.

Отдельно министр осмотрел павильон с инженерным оборудованием, которое помогает экономить энергоресурсы.

«Сейчас существует система учета ресурсов. То есть, датчики, с помощью которых мы ежедневно в ручном режиме собираем данные. Мы знаем, сколько употребляем ресурсов, и сколько нам за это платить», - отметил министр.

По его словам, из этой цепи постепенно нужно убирать человека и создать единую систему для сбора данных о расходуемых ресурсах.

«Нам нужна система, которая будет передавать в режиме онлайн все данные, чтобы можно было в любую минуту посмотреть, где у нас, к примеру, перерасходы», - отметил Сергей Шойгу.

После этого министр посетил стенды Юнармии. Подростки показали свои разработки, многие из них созданы с применением компьютерного моделирования и 3Д-печати.