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«Наш долг - оберегать Родину»: интервью начальника НИИ военной истории Военной академии Генштаба Ивана Басика

Иван Линдеманн
17:09 28.08.2020
Иван Басик подчеркнул, что, как правило, попытки исказить историю обостряются в юбилейные годы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Трактовка военной истории и военная безопасность России - напрямую связанные явления. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заявил начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик.

«Сейчас уже никто не отрицает, что фальсификация военной истории является составной частью глобальной информационной войны против России», - сказал он.

Басик подчеркнул, что, как правило, попытки исказить историю обостряются в юбилейные годы.

«Мы, военные историки, много лет предлагаем, что пора создать какую-то систему в РФ для того, чтобы объединить усилия историков, психологов, юристов, чтобы противостоять этому», - заявил он.

Также Басик высоко оценил представленные на форуме «Армия-2020» образцы вооружений и военной техники.

«Форум «Армия-2020» показывает, что техники и вооружения у нас для этого достаточно, осталось доработать на идеологическом фронте», - подчеркнул специалист.

Полную версию эксклюзивного интервью с начальником Главного управления кадров Министерства обороны России Виктором Горемыкиным вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».

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