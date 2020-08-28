Армия МВТФ Армия-2020 «Наш долг - оберегать Родину»: интервью начальника НИИ военной истории Военной академии Генштаба Ивана Басика Иван Линдеманн Иван Басик подчеркнул, что, как правило, попытки исказить историю обостряются в юбилейные годы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Трактовка военной истории и военная безопасность России - напрямую связанные явления. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заявил начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик. «Сейчас уже никто не отрицает, что фальсификация военной истории является составной частью глобальной информационной войны против России», - сказал он. Басик подчеркнул, что, как правило, попытки исказить историю обостряются в юбилейные годы. «Мы, военные историки, много лет предлагаем, что пора создать какую-то систему в РФ для того, чтобы объединить усилия историков, психологов, юристов, чтобы противостоять этому», - заявил он. Также Басик высоко оценил представленные на форуме «Армия-2020» образцы вооружений и военной техники. «Форум «Армия-2020» показывает, что техники и вооружения у нас для этого достаточно, осталось доработать на идеологическом фронте», - подчеркнул специалист. Полную версию эксклюзивного интервью с начальником Главного управления кадров Министерства обороны России Виктором Горемыкиным вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует