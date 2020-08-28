Переброска танков через Оку: кадры конкурса «Открытая вода» под Владимиром
Филигранную технику вождения военной техники продемонстрировали участники конкурса Армейских международных игр «Открытая вода».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во Владимирской области на берегу Оки военнослужащие отработали заезд на понтоны. На плавучих транспортерах по ним переправляли грузовики «Урал» с минометными взводами. После этого на скрепленных звеньях перевезли по одному танку, а затем сразу три боевых машины.
Особая сложность была в погрузке. Плавучую металлическую конструкцию невозможно подогнать близко к берегу, поэтому механикам-водителям приходилось сначала форсировать небольшую водную преграду.
Итоги сегодняшнего соревновательного дня судьи подведут вечером, а уже завтра российской и китайской командам предстоит показать мастерство оборудования 40-тонного понтона.