Переброска танков через Оку: кадры конкурса «Открытая вода» под Владимиром

Во Владимирской области на берегу Оки военнослужащие отработали заезд на понтоны. На плавучих транспортерах по ним переправляли грузовики «Урал» с минометными взводами. После этого на скрепленных звеньях перевезли по одному танку, а затем сразу три боевых машины.

Особая сложность была в погрузке. Плавучую металлическую конструкцию невозможно подогнать близко к берегу, поэтому механикам-водителям приходилось сначала форсировать небольшую водную преграду.

Итоги сегодняшнего соревновательного дня судьи подведут вечером, а уже завтра российской и китайской командам предстоит показать мастерство оборудования 40-тонного понтона.