Участники Армейских игр вышли на «Тропу разведчика» под Новосибирском

На Международных армейских играх, которые проходят на полигоне под Новосибирском, стартовал самый сложный и зрелищный этап - «Тропа разведчика». Ее протяженность - почти километр, два десятка препятствий, чтобы их преодолеть необходим очень высокий уровень физической и боевой подготовки.

Участие в Международных армейских играх в этом году принимают восемь сборных. Протяженность тропы больше 700 метров, она включает в себя множество различных препятствий, которые требуют демонстрации богатырских сил. Прошлый рекорд на «Тропе разведчика» установила Россия. В 2018 году наша сборная преодолела этот этап за 34 минуты 56 секунд.

Судьям еще только предстоит подвести итоги, но даже по самым приблизительным и грубым подсчетам российская команда показала блестящий результат. Есть все шансы обновить собственный рекорд.