Стрельба из неудобных положений: как прошел индивидуальный зачет конкурса АрМИ «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский в Белоруссии высокоточную стрельбу вели участники конкурса «Снайперский рубеж». В индивидуальном зачете каждый выполнил семь упражнений, поражая мишени с разных дистанций и положений: лежа, стоя, с колена, из неудобных позиций, с выносом точки прицеливания.

За каждый меткий выстрел по грудным и поясным фигурам начислялось по 10 баллов. Самое сложное - это вести огонь «из-за высокого порога», «из окна» и «с крыши».

Наиболее меткими в индивидуальном зачете оказались снайперы из Белоруссии. Чуть меньшую точность показали представители Узбекистана. А российская команда в сумме отстрелялась на третий результат. Но впереди еще два этапа - парный и командный, которые вполне могут изменить расклад в общей турнирной таблице.

Итоги индивидуального зачета конкурса «Снайперский рубеж» выглядят следующим образом:

1. Белоруссия

2. Узбекистан

3. Россия

4. Вьетнам

5. Армения