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«Люди вкладывали душу в строительство Главного храма ВС РФ»: интервью замминистра обороны Тимура Иванова

Андрей Аркадьев
12:28 28.08.2020
Люди, которые трудились на объекте, понимали, что возводят уникальный собор, не имеющих аналогов в мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В работах по возведению Главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» были задействованы тысячи людей, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

Он  рассказал, что идея строительства Храма принадлежала главе военного ведомства Сергею Шойгу, который смотивировал Вооруженные силы РФ и всю страну на возведение Храма в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Министр хотел, чтобы был храм, не похожий ни на что, необычный, но который имел бы огромное количество различных символов внутри. Задумка была такая, что после того, как мы уйдем, должна остаться память в веках. Работы велись все сезоны круглосуточно, 24 часа в сутки. Была огромная команда. Работало до восьми тысяч человек на площадке. Все люди которые трудились, несмотря на свои национальности, а были также строители из стран СНГ, у всех, кто присутствовал на объекте, было ощущение, что они создают что-то уникальное, не имеющее аналогов в мире», - сказал Иванов.

Замминистра отметил, что огромное количество людей специально приезжают в парк «Патриот», чтобы посетить Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

«Люди идут нескончаемым потоком, хотя еще не начался туристический сезон. Фактически работает сарафанное радио, люди передают из уст в уста, рассказывают, что есть такой уникальный Храм. До 15 тысяч человек в день приходят посмотреть на Храм, посмотреть что было построено», - добавил он.

Замминистра добавил, что место расположения самого парка «Патриот», а также место строительства Храма, выбрано не случайно. Он констатировал, что все, кто трудился на объекте, вкладывали свою душу в строительство собора.

«В 1941 году немцы наступали на Москву. Именно в этом месте была отражена атака, и началось контрнаступление. Это рубеж, за который мы не должны были допустить немцев, нельзя было дать врагу продвинуться ближе к Москве», - подчеркнул Иванов.

Замминистра обороны рассказал и сложностях, которые возникли при возведении Храма. По словам Иванова, место, где строился Храм - ветреное.

«Каждый день, накануне, когда мы поднимали купола – жуткий ветер, сдувало все. Только мы собираемся поднимать купола стихает все, поднимаем купол – снова ветер», - добавил он.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Полную версию эксклюзивного интервью с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».

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