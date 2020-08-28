Шойгу: отдельные разработки, представленные на «Армии-2020», будут апробированы в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился апробировать в Сирии отдельные образцы техники и вооружения, представленные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Во время осмотра экспозиции главе оборонного ведомства, в частности, продемонстрировали мобильный многофункциональный комплекс концерна «Автоматика» - «Сапсан-Конвой», предназначением которого является противодействие беспилотникам путем обнаружения и радиоподавления каналов глобальных навигационных спутниковых систем.

«У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он у вас готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020". И, если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию», - сказал руководитель Минобороны.

При этом Шойгу добавил, что разработчикам нужно сокращать временной период от разработки до принятия новых образцов на вооружение.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» открылся на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот» 23 августа и продлится до 29 августа. Часть показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Предполагается, что форум посетят представители около ста государств мира.

В рамках мероприятия свыше полутора тысяч организаций и предприятий представят около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах участвуют около 700 единиц современного вооружения и военной техники.