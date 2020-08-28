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Шойгу распорядился испытать багги «Тигр» и автомобиль-амфибию «Стрела» на учениях «Кавказ-2020»

Ян Брацкий
10:38 28.08.2020
В учениях «Кавказ-2020» будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.
Шойгу распорядился испытать багги «Тигр» и автомобиль-амфибию «Стрела» на учениях «Кавказ-2020»
© Фото: ТРК Звезда

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил испытать бронированные автомобили, представленные Военно-промышленной компанией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», запланированных на сентябрь.

Министр осмотрел линейку автомобилей, в том числе автомобиль СБМ «Тигр» в исполнении багги и защищенный автомобиль-амфибию «Стрела».

«Готовы данную технику представить на полигон на стратегические учения «Кавказ», чтобы с вашими специалистами ее испытать в условиях, приближенных к боевым?» - спросил министр у производителей.

После получения утвердительного ответа, Сергей Шойгу предложил начать подготовку к предстоящим испытаниям.

«Давайте тогда готовить технику на испытания в ходе учения "Кавказ"», - сказал Шойгу.

В этом году на форуме «Армия-2020» представлено большое количество колесной бронетехники. Из 16 машин Военно-промышленной компании (ВПК) шесть демонстрируются впервые.

Высокоманевренный внедорожник-багги «Тигр» имеет открытый кузов и возможность установки нескольких пулеметов. Разработчики считают, что машина удачно подходит для подразделений спецназа и Сил специальных операций Минобороны, так как его предназначение - рейды по тылам противника.

Он создан на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него турбодизеля, развивающего максимальную мощность 240 л.с., совмещенного с автоматической коробкой передач. На багги смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемета «КОРД» и трех 7,62-мм пулеметов ПКП «Печенег» (или ПКМ), двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Бронеавтомобиль легкого класса семейства «Стрела» можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины.

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