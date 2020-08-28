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Танковая засада и ракетный удар: лучшие кадры совместных учений ЗВО и БФ в Ленинградской области

Тамара Астапенкова
00:06 28.08.2020
В маневрах задействованы более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники.
Танковая засада и ракетный удар: лучшие кадры совместных учений ЗВО и БФ в Ленинградской области
© Фото: ТРК "Звезда"

В Ленинградской области на полигоне Лужский проходят двусторонние командно-штабные учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией Западного военного округа. Сегодня военнослужащие отработали ведение маневренной обороны.

По сценарию учений, подразделения общевойсковой армии отразили наступление превосходящих сил условного противника, осуществили смену обороняемых рубежей и организованный отход. Экипажи танков Т-72-Б3, бронетранспортеров БТР-82А и легкобронированных тягачей применили весь комплекс вооружения бронетехники для поражения обнаруженных целей.

Позиции войск прикрывали подразделения противовоздушной обороны, сорвав нанесение массированного авиационного ракетного удара. Расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» была уничтожена выдвигающаяся колонна бронетехники условного противника. Также были выполнены противоогневые маневры.

В ходе учений военными инженерами была отработана подготовка минных полей, ложных позиций и инженерное оборудование опорных пунктов. Спецназ уничтожил высадившийся в тылу тактический воздушный десант условного противника. Подвижные группы радиоэлектронной борьбы смогли принудительно посадить одиночные БПЛА и коптеры самолетного и вертолетного типов, которые действовали в составе групп.

Военнослужащими были применены нестандартные тактические приемы: танковые и вертолетные засады, мобильные противотанковые резервы, ложные узлы обороны и т.д.

Крупномасштабные учения проходят под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева. В общей сложности в маневрах задействованы более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники. Практические действия также проходят на полигоне Правдинский в Калининградской области и морских полигонах в акватории Балтийского моря и островах Финского залива.

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