Огненно-штурмовая полоса и скалодром: в Сергиевом Посаде стартует конкурс «Аварийный район»

В Сергиевом Посаде на полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В.Бойчука военнослужащие сборной Вьетнама провели тренировку этапов конкурса «Аварийный район», который проходит в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

В этом году на состязания аварийно-спасательных формирований прибыли команды из России, Камбоджи, Мали, Конго, Абхазии, Белоруссии, Вьетнама и Лаоса. Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа. А пока участники готовятся к испытаниям.

Военнослужащие Вьетнамской народной армии прошли этапы по преодолению «зараженных» участков в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом. Они отработали транспортировку оборудования через пересеченную местность на автомобиле, использование аварийно-спасательных инструментов, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов и стрельбу из штатного оружия.

В ходе одного дня вьетнамские спасатели смогли ликвидировать более пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.