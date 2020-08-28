Групповое управление через нейросети: глава ГУНИД МО РФ рассказал о новых роботах

Приоритетными направлениями в области использования искусственного интеллекта и нейросетей в военных целях в этом году стали разработка группового-ролевого управления роботами и увеличение их автономности. Об этом рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) РФ Андрей Гончаров.

Технология группового-ролевого управления, например, позволяет роботам посредством нейросети сообщать другим об опасности и оценивать ее степень.

«Сейчас в военно-инновационном технополисе "ЭРА" развивается направление по групповому-ролевому управлению беспилотными летательным аппаратами… У нас есть определенные успехи именно по ролевому управлению беспилотными летательным аппаратами, следующий шаг - это использованием разносредных роботов… роботов, которые действуют на суше, и роботов, которые действуют в морской глубине», - пояснил Гончаров в интервью «Звезде» в парке «Патриот», где в эти дни проходит форум «Армия-2020».

Он также отметил, что если еще в прошлом году беспилотники управлялись только операторами, то в этом году они уже способны действовать автономно.

«Они действуют автономно даже при отключении сигналов управления, сигналов навигации. Беспилотные летательные аппараты используют технологии искусственного зрения, используя картографическую подложку и собственную память. Исходя из поставленной задачи, выбирают способы решить поставленную задачу: по разведке, уничтожению объектов», - сказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что технополис «Эра» заключил соглашения с 30 предприятиями в рамках форума «Армия-2020».