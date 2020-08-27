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«Искажение исторической правды - серьезная угроза»: интервью советника министра обороны Андрея Ильницкого

Ян Брацкий
08:51 27.08.2020
Советник министра рассказал о непрекращающихся попытках переписать историю Великой Отечественной войны и напомнил об опасности подобных фальсификаций.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

История стала полем битвы, которую нельзя проигрывать. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Он стал гостем выездной студии телеканала «Звезда». 

По словам советника, Минобороны является самым открытым ведомством, что подтверждается данными многочисленных социологических опросов. При этом, отметил он, приходится постоянно бороться с информационными атаками. 

«Мы считаем крайне важным, чтобы общество знало, как и куда развивается армия, куда тратятся деньги, во что он превращаются. А превращаются они в национальную безопасность. Мы максимально открыты, это условие правильного развития и установка министра», считает Ильницкий.

К сожалению, отмечает советник, не прекращаются попытки переписать историю. Особенно рьяно пытаются это сделать в отношении исторической правды о Великой Отечественной войне.

«Два месяца назад вышла статья президента Владимира Путина. Она была посвящена 75-летию Великой Победы. В фокусе статьи было то, что искажение исторической правды - серьезная угроза. Были приведены серьезные аргументы и архивные документы. За историческую правду надо бороться, ведь история это не просто набор фактов. Сегодня это идеология», - напомнил советник министра.

Прогресс не стоит на месте, рассказал Ильницкий. Сегодня развитие информационных систем позволяет получать знания в любом объеме и это тоже своеобразное поле боя.

Технологии могут работать во благо и во зло, считает собеседник «Звезды». Поэтому необходимо вести борьбу за умы подрастающего поколения, знания которого о той же Великой Отечественной войне сильно разнятся.

«Если ты понимаешь и знаешь свою историю, за что погибали предки и почему - все обретает смысл. А смысл дает видение завтрашнего дня. Многие живут без него, так тоже можно и мы это видим. Нельзя к этому относиться созерцая. Против России работают разрушительные силы», - предупредил Андрей Ильницкий.

Советник министра обороны также рассказал о необходимости противодействовать информационному воздействию извне. Необходимо делать выводы, исходя из ситуации у ближайших соседей России, рассказал Ильницкий.

Полную версию эксклюзивного интервью с советником министра обороны Андреем Ильницким вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».

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