Рытье котлованов и преодоление водных преград: как проходит конкурс АрМИ «Инженерная формула» под Волгоградом

В Волгоградской области на скорость и точность роют котлованы. Военнослужащие делают это не в ручную, а на специальных машинах МДК. Нужна ювелирная точность, на сантиметр глубже или меньше - штрафное время. И все это лишь один из этапов конкурса армейских игр «Инженерная формула».

Таким образом проверяют умение военных в случае наступательной операции быстро и максимально комфортно обустроить окоп или укрытие для техники. Важно не только оперативно вырыть яму, но и сделать это согласно необходимым стандартам: четыре метра шириной и 80 сантиметров глубиной.

Затем военные на путепрокладчике БАТ, то есть бульдозере на артиллерийском тягаче, должны закопать траншею, которую до этого создали машины для отрывки котлована. Так действуют инженерные войска в том случае, когда основная техника армии не может пройти и они прокладывают ей путь.

На следующем этапе экипажи России, Белоруссии и Лаоса заряжают самоходные реактивные установки разминирования двигателями заряда разминирования. Здесь важнее всего сделать все за считанные секунды. И с этой задачей лучшего всех справляются военные из Лаосской республики.

Заключительный этап конкурса. Плавающие средние транспортеры должны форсировать Волгу. Тут самая сложная и зрелищная задача - преодоление водной преграды.

По результатам первого дня за звание лучшей команды борются Россия и Белоруссия, а Лаос пока немного отстает. Зато получает бесценный опыт участия в Армейских Международных играх.