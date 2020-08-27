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На Сахалине и Курилах открылся форум «Армия - 2020»

Ян Брацкий
07:20 27.08.2020
Международный форум «Армия» на Сахалине проходит в пятый раз, впервые к мероприятию присоединились Курильские острова.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На Сахалине и Курилах открылся Международный военный форум «Армия - 2020». Зрителям представили новейшую военную технику, продемонстрировали показательные выступления и накормили всех солдатской кашей.

Аэродром Пушистый на три дня станет выставочной площадкой, где представлены 25 единиц военной и специальной техники ПВО, авиации и сухопутных войск.

Среди экспонатов выставки: зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», артиллеристская установка «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также гордость Российской армии - бронеавтомобиль «Тигр».

Больше всего рады форуму корсаковские мальчишки, тут можно и в танк забраться, и из автомата пострелять, под строгим контролем. Международный форум «Армия» на Сахалине проходит в пятый раз. Впервые к мероприятию  присоединились и Курильские острова.

На центральной площади Южно-Курильска прошла выставка военной и спасательной техники. Главным экспонатом стало достояние курильских военных - береговой ракетный комплекс «Бал». Основные мероприятия форума пройдут в субботу 29 августа, посетителей выставок угостят кашей и чаем из полевой кухни. Будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

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