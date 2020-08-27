Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Бук», «Тор», «Панцирь» и С-400: лучшие кадры динамического показа ЗРК на полигоне Ашулук

Владислав Кустов
06:40 27.08.2020
Российские военные продемонстрировали организацию обороны базы от «вражеских» ракет и дронов .
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Бук», «Тор», «Панцирь» и С-400 - эти зарекомендовавшие себя комплексы показали в действии на полигоне Ашулук. Там устроили выездной динамический показ для участников международного военно-технического форума «Армия-2020».

По легенде мероприятия, условный неприятель, после того, как обнаружили российские ПВО, направил в их сторону неопознанные объекты. Все системы тут же были приведены в боевую готовность.

Сработал первый вестник тревоги - радар. На экране появилась маленькая точка. Между обнаружением и распознаванием - мгновение, и происходит залп.

Чтобы добраться до цели ракеты и дроны «неприятеля» пытались пробить нашу эшелонированную оборону. Это когда встречают на дальней, средней и ближней дистанциях - от 50 метров до 60 километров.

Роль у всех своя. C-400, например, используют на дальних дистанций. Комплексы работают по самолетам. Для средних дистанций - С-300 В4 и «Бук-М3». Их цели - крылатые и баллистические ракеты.

Пускай такие учения для зенитчиков дело обыденное, но в этот раз была необычная задача. За происходящим наблюдало не только командование, но и китайские, японские, финские, чешские журналисты - гости форума «Армия-2020».

По сценарию динамического показа, «противник» пытается разведать расположение наших С-400. Но в дело вступает ЗРК «Панцирь-С1», способный обнаруживать ударные дроны и на дальних подступах. Особенно юрких добивает «Тайфун», применяемый для низколетящих целей. Через секунды в поле тишина.

Такая тактика обороны добыта в реальных боях. В основу динамического показа заложили опыт организации обороны на российских объектах в Сирии. А там, как известно, еще никому не удалось подобраться к нашим близко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:27 Армия
Видео
Пятый гидрографический катер для Минобороны спустили на воду в Благовещенске: видео
06:36 В стране и мире
Видео
В Москве отберут 40 тысяч человек для испытаний вакцины от COVID-19
03:59 В стране и мире
Три российских университета вошли в сотню лучших вузов мира
05:59 В стране и мире
Без права досрочного освобождения: стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному сроку
05:28 В стране и мире
В РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.