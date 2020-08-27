«Бук», «Тор», «Панцирь» и С-400: лучшие кадры динамического показа ЗРК на полигоне Ашулук

«Бук», «Тор», «Панцирь» и С-400 - эти зарекомендовавшие себя комплексы показали в действии на полигоне Ашулук. Там устроили выездной динамический показ для участников международного военно-технического форума «Армия-2020».

По легенде мероприятия, условный неприятель, после того, как обнаружили российские ПВО, направил в их сторону неопознанные объекты. Все системы тут же были приведены в боевую готовность.

Сработал первый вестник тревоги - радар. На экране появилась маленькая точка. Между обнаружением и распознаванием - мгновение, и происходит залп.

Чтобы добраться до цели ракеты и дроны «неприятеля» пытались пробить нашу эшелонированную оборону. Это когда встречают на дальней, средней и ближней дистанциях - от 50 метров до 60 километров.

Роль у всех своя. C-400, например, используют на дальних дистанций. Комплексы работают по самолетам. Для средних дистанций - С-300 В4 и «Бук-М3». Их цели - крылатые и баллистические ракеты.

Пускай такие учения для зенитчиков дело обыденное, но в этот раз была необычная задача. За происходящим наблюдало не только командование, но и китайские, японские, финские, чешские журналисты - гости форума «Армия-2020».

По сценарию динамического показа, «противник» пытается разведать расположение наших С-400. Но в дело вступает ЗРК «Панцирь-С1», способный обнаруживать ударные дроны и на дальних подступах. Особенно юрких добивает «Тайфун», применяемый для низколетящих целей. Через секунды в поле тишина.

Такая тактика обороны добыта в реальных боях. В основу динамического показа заложили опыт организации обороны на российских объектах в Сирии. А там, как известно, еще никому не удалось подобраться к нашим близко.