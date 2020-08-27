Пятый гидрографический катер для Минобороны спустили на воду в Благовещенске: видео

На Амурском судостроительном заводе построят пятый гидрографический катер для нужд министерства обороны Российской Федерации. Сегодня его спустили на воду.

После традиционной бутылки шампанского, которую разбили о носовую часть корабля, экипаж начал подготовку к его переходу из Благовещенска во Владивосток, где предстоит установить на судно все необходимое оборудование.

Катер «Александр Анищенко» построили почти на год раньше срока. Его водоизмещение 320 тонн. Корабль предназначен для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ.

Экипаж будет работать в Татарском проливе - обеспечивать безопасность судоходства: лоцманская проводка подводных лодок, установка, обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнение гидрографических работ.

Также катер может доставлять научные группы и спецоборудование до 15 тонн на необорудованное побережье.