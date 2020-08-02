«Надежно стоите на страже Родины»: Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Второго августа 2020 года. отмечается День Воздушно-десантных войск, 90-летие их образования. Воины-десантники вписали немало героических страниц в ратную историю Отечества», - говорится в торжественном обращении Шойгу.

Министр добавил, что в год 75-летия Великой Победы россияне с особой гордостью вспоминают подвиги бойцов ВДВ, их беспримерную стойкость, мужество и несгибаемую силу духа, которые те проявили на фронтах Великой Отечественной войны.

Глава Минобороны подчеркнул, что верность долгу и присяге «крылатые гвардейцы» неоднократно проявляли и в ходе антитеррористических, и миротворческих операций, успешно выполняя наиболее сложные и опасные задачи.

«Продолжая славные традиции предшественников, нынешнее поколение десантников постоянно повышает профессиональное мастерство и боевую выучку, в совершенстве владеет новейшим вооружением и военной техникой, образцово решает поставленные задачи. Уверен, Воздушно-десантные войска и впредь будут надежно стоять на страже Родины, обеспечивая безопасность и защиту национальных интересов страны. Поздравляю всех с юбилейным Днем Воздушно-десантных войск!», - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих и ветеранов ВДВ за самоотверженную службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России.

Напомним, День ВДВ в России празднуется второго августа. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в тыл условного противника на парашютах были десантированы 12 человек. Бойцы ВДВ неоднократно героически проявляли себя в различных вооруженных конфликтах, успешно решая самые сложные боевые задачи. В 2020 году легендарным войскам исполняется 90 лет.