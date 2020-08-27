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Минобороны договорилось о поставке военной продукции в Лаос и Судан в рамках форума «Армия-2020»

Анна Касаткина
23:59 27.08.2020
Переговоры также состоялись с представителями сербской и монгольской делегаций.
Минобороны договорилось о поставке военной продукции в Лаос и Судан в рамках форума «Армия-2020»
© Фото: Минобороны России

Представители ГУ МВС Минобороны РФ провели встречи с участниками зарубежных военных делегаций в рамках форума «Армия-2020». На них обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

«В частности, состоялись плодотворные переговоры со специалистами Республики Сербии, Монголии, Республики Судан и Лаосской Народно-Демократической Республики», - рассказали в ведомстве.

По итогам встреч с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения, добавили в министерстве.

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