Гостям форума «Армия» во Владикавказе покажут приближенные к реальным боевые действия

В Северной Осетии завершили подготовку к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020». На аэродроме Владикавказского авиационного спортивного клуба ДОСААФ с 27 по 29 августа представят более 50 единиц современного вооружения и военной техники Южного военного округа.

Гости увидят технику разных родов войск, включая сухопутные войска, войска противовоздушной обороны и войска связи.

Подразделения разведывательных войск в преддверии форума провели тренировку показательных выступлений. В ней приняли участие около 30 военнослужащих. Прошла также репетиция динамических заездов боевой техники со стрельбой холостыми боеприпасами.

На форуме, помимо прочего, продемонстрируют элементы боевых действий, приближенных к реальным. В выступлениях задействуют имитационные заряды, дымы и холостые патроны к стрелковому оружию.