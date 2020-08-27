Обнаружить радиосигнал и спасти людей: кадры поисково-спасательной операции «Авиадартс-2020»

Сразу три поисково-спасательные операции провели участники международного конкурса «Авиадартс-2020». Это новый элемент соревнований, по условиям которого экипажам поступала команда о терпящих бедствие и нуждающихся в эвакуации. Район поиска составлял порядка 30 километров.

Экипажи действовали парами. Ведомому предстояло обнаружить радиосигнал и максимально точно передать его координаты. Ведущему - визуально обнаружить точку поиска на местности, обозначенную условным знаком.

После этого командам предстояло при помощи лебедки выполнить спуск манекена и далее поднять его на борт, обозначив эвакуацию.

«В данном конкурсном элементе оценивались сразу несколько показателей. Во-первых, время работы в зоне поиска. Экипажам отводилось всего 14 минут на всю работу. Причем вход в зону поиска и выход из нее проводился через строго отведенные воздушные коридоры. Это также контролировали судьи. Далее – правильность определения символа, который был выложен на земле, обозначая точку работы. После мы оценивали время и точность самой поисково-спасательной работы с лебедкой» - рассказал судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

В состязаниях участвовали три пары транспортно-боевых вертолетов Ми-8 от России и Белоруссии.

По итогам первых трех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация) уверенно лидирует российская команда. Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.