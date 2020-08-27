Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

Стрельба из минометов и РПГ: самые яркие моменты второго заезда конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Виктория Ивашечкина
Алина Дзгоева
21:40 27.08.2020
По предварительным данным, в тройку лидеров входят Россия, Белоруссия и Вьетнам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш проходит второй заезд конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня».

Российские артиллеристы стартуют первыми в индивидуальной гонке. Они должны пройти несколько сложных испытаний, в том числе брод.

Возможно, сегодня наша команда поставит новый рекорд соревнований.

За звание мастера артиллерийского огня борются шесть команд. Каждая претендует на призовые места. Пока в тройку лидеров входят Россия, Белоруссия и Вьетнам. Результаты второго дня определят порядок заездов на сложнейшем этапе конкурса - эстафета.

Условия прохождения трассы - это скорость и слаженность действий всего экипажа. Сегодня работу расчетов осложняет поднявшийся сильный ветер. Выходя на огневой рубеж, команды корректируют расчеты для стрельбы из минометов и РПГ с поправкой на ветер.

Результаты конкурса станут известны завтра, 28 августа. Предварительно, Россия на первом месте. На втором месте Белоруссия, и замыкает тройку лидеров команда из Вьетнама.

Напомним, предыдущий экипаж российских артиллеристов прошел трассу за 9 минут и 23 секунды, тем самым улучшив рекорд прохождения данного этапа, который в 2015 году составлял 10 минут и 2 секунды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.08.2020, 17:39
Путин заявил о строительстве более 200 километров дорог в Крыму
Дата27.08.2020, 20:02
Подтвердили статус фаворита: чем отличилась команда РФ в третьей индивидуальной гонке «Танкового биатлона»
Дата27.08.2020, 17:50
Винер-Усманова объяснила, почему российских гимнасток нет среди участниц чемпионата Европы
Дата26.08.2020, 10:13
В Минобороны рассказали о рекордных контрактах в рамках форума «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.08.2020, 17:27
Уникальный «Дрозд»: что известно о новой амфибии, представленной на форуме «Армия-2020»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2020
22:32 Армия
Видео
Обнаружить радиосигнал и спасти людей: кадры поисково-спасательной операции «Авиадартс-2020»
21:40 Армия
Видео
Стрельба из минометов и РПГ: самые яркие моменты второго заезда конкурса «Мастера артиллерийского огня»
20:02 Армия
Видео
Подтвердили статус фаворита: чем отличилась команда РФ в третьей индивидуальной гонке «Танкового биатлона»
18:38 Армия
«Лучший водитель»: кадры экстремального вождения на конкурсе «АрМИ-2020» в Узбекистане
13:07 Армия
Видео
Оказать медицинскую помощь и эвакуировать раненого: кадры конкурса «Воин мира» в Армении
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:06 Армия
В Минобороны РФ раскрыли детали инцидента с военными США в Сирии
19:53 Армия
«Патруль принял все возможные меры»: в МО РФ прокомментировали инцидент с военными США в Сирии
06:36 В стране и мире
Видео
В Москве отберут 40 тысяч человек для испытаний вакцины от COVID-19
05:59 В стране и мире
Без права досрочного освобождения: стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному сроку
03:33 В стране и мире
Смертоносная воронка: опубликованы снимки урагана «Лаура» из космоса
События дня
События дня
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Летчик-испытатель рассказал об особенностях пилотирования самолета Як-130
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.