Стрельба из минометов и РПГ: самые яркие моменты второго заезда конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш проходит второй заезд конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня».

Российские артиллеристы стартуют первыми в индивидуальной гонке. Они должны пройти несколько сложных испытаний, в том числе брод.

Возможно, сегодня наша команда поставит новый рекорд соревнований.

За звание мастера артиллерийского огня борются шесть команд. Каждая претендует на призовые места. Пока в тройку лидеров входят Россия, Белоруссия и Вьетнам. Результаты второго дня определят порядок заездов на сложнейшем этапе конкурса - эстафета.

Условия прохождения трассы - это скорость и слаженность действий всего экипажа. Сегодня работу расчетов осложняет поднявшийся сильный ветер. Выходя на огневой рубеж, команды корректируют расчеты для стрельбы из минометов и РПГ с поправкой на ветер.

Результаты конкурса станут известны завтра, 28 августа. Предварительно, Россия на первом месте. На втором месте Белоруссия, и замыкает тройку лидеров команда из Вьетнама.

Напомним, предыдущий экипаж российских артиллеристов прошел трассу за 9 минут и 23 секунды, тем самым улучшив рекорд прохождения данного этапа, который в 2015 году составлял 10 минут и 2 секунды.