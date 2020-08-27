В Минобороны РФ раскрыли детали инцидента с военными США в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали об инциденте с военнослужащими США, который случился на северо-востоке республики в ходе патрулирования в направлении Батерзан. О произощедшем в ходе брифинга рассказал руководитель Центра Алексей Посунько.

«Группа военной полиции ВС РФ в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в направлении Батерзан. Состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне 24 августа с американской стороной. Кроме того, согласованы точки входа и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности Международной антитеррористической коалиции», - говорится в сообщении.

Однако в процессе патрулирования колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Это произошло при входе в зону контроля МАК. Также было установлено, что дальнейший маршрут был блокирован двумя другими американскими бронемашинами.

«В этих условиях российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», - сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в нарушение имеющихся договоренностей ВС США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны военной полиции РФ.